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Cezaevinden kaçan Kenyalı çocuk katili linç edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cezaevinden kaçan Kenyalı çocuk katili linç edildi

Kenya'da 10'dan fazla çocuğu öldüren ve tutulduğu cezaevinden kaçan Masten Wanjala, saklanmak için gittiği ailesinin evinde bölge halkı tarafından dövülerek öldürüldü.

Kenya'da 10'dan fazla çocuğu öldüren ve tutulduğu cezaevinden kaçan Masten Wanjala, saklanmak için gittiği ailesinin evinde bölge halkı tarafından dövülerek öldürüldü.

Kenya'da 5 yıl içerisinde 10'dan fazla çocuğu öldürdüğünü ve bazılarına ilaç verip kanlarını içtiğini itiraf eden Masten Wanjala, temmuz ayında yakalanarak cezaevine gönderildi. Kurbanlarına kendisini teknik direktör olarak tanıttığı ve bu sayede çocuklarla yakınlaştığı ortaya çıkan Wanjala'nın bazı zamanlarda çocukları fidye almak için rehin tuttuğu da öğrenildi. Yakalandıktan sonra kurbanlarını gömdüğü alanları polis ekiplerine itiraf eden Wanjala, konulduğu cezaevinden çarşamba günü firar etti. Güvenlik güçlerinin her yerde aradığı seri katilin kendisini evlatlıktan reddeden ailesinin evine saklanmak için gittiği ve burada vatandaşlar tarafından fark edilmesinin ardından linç edilerek öldürüldüğü bildirildi. Wanjala'nın cesedi, ailesi tarafından teşhis edildi. Ülke gündeminde geniş yer bulan olay sonrası Kenya polis şefinin istifa etmesi için baskı yapıldığı öğrenildi.

İhmalkarlık şüphesi

Wanjala'nın firar ettiği esnada cezaevinde görevli olan polislerin Wanjala'ya yardım ettiği ve olayda ihmalkarlık olup olmadığı araştırılıyor. Polis ekiplerinin Wanjala'nın kaybını sabah yoklamasında fark ettikleri iddia edildi. - NAİROBİ

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