Cezaevinden dışarıya bilgi sızdırdığı iddia edilen şüpheliler serbest bırakıldı - Haberler
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Cezaevinden dışarıya bilgi sızdırdığı iddia edilen şüpheliler serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir merkezli 3 ilde, PKK adına faaliyet yürüttükleri gerekçesi ile cezaevinde bulunan şahıslara, örgüt ile ilgili yönetici talimatlarını aktardığı tespit edilerek gözaltına alınan 3 derneğe üye 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İZMİR (İHA) - İzmir merkezli 3 ilde, Pkk adına faaliyet yürüttükleri gerekçesi ile cezaevinde bulunan şahıslara, örgüt ile ilgili yönetici talimatlarını aktardığı tespit edilerek gözaltına alınan 3 derneğe üye 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucu, PKK/KCK terör örgütü adına silahlı/silahsız faaliyet yürüten tutuklu ve hükümlü şahıslar ile cezaevlerinde görüşmeler yaparak terör örgütü sorumlularının talimatlarını aktaran, cezaevlerinden aldıkları örgütsel bilgileri de dışarıda siyasi ve ideolojik faaliyet yürüten şahıslara aktardığı tespit edilen, 12 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. 7 Ekim günü İzmir merkezli olarak Manisa ve Hatay illerinde, Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (EGE TUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) ve İzmir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-DER) isimli derneklere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

10'u da adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Şüphelilerin ikametlerinde ve adı geçen derneklerde yapılan aramalarda, terör örgütü propagandası içeren kitap, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Cezaevinden dışarıya bilgi sızdırdığı iddia edilen şüpheliler serbest bırakıldı

Cezaevinden dışarıya bilgi sızdırdığı iddia edilen şüpheliler serbest bırakıldı

Cezaevinden dışarıya bilgi sızdırdığı iddia edilen şüpheliler serbest bırakıldı

Cezaevinden dışarıya bilgi sızdırdığı iddia edilen şüpheliler serbest bırakıldı
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Haber: Cezaevinden dışarıya bilgi sızdırdığı iddia edilen şüpheliler serbest bırakıldı - Haberler
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