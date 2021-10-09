Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede - Haberler
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Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kısa süre önce cezaevinden çıkıp, husumetlisi Ramazan Çar'ı (41) takip ettikten sonra pompalı tüfekle öldüren Kenan Cesur (37), adliyeye sevk edildi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kısa süre önce cezaevinden çıkıp, husumetlisi Ramazan Çar'ı (41) takip ettikten sonra pompalı tüfekle öldüren Kenan Cesur (37), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Değirmendere Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen Kenan Cesur, aralarında husumet bulunan Ramazan Çar'ı takip etmeye başladı. Bir süre devam eden takibin ardından Cesur, yanında taşıdığı pompalı tüfekle Çar'a arkasından ateş etti. Başından ve sırtından vurulan Çar, kanlar içinde yere yığılırken, Cesur ise kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ramazan Çar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kenan Cesur ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Garipler Mezarlığı'nda saklanırken yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Cesur, adliyeye sevk edildi.


Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede

Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede

Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede

Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede

Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede

Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cezaevinden çıkınca husumetlisini öldüren şüpheli adliyede - Haberler
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