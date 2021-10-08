Cezaevi yerleşkesine tam kapsamlı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde 2017 yılında temelleri atılan Adalet Cami'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Yapımına 3 milyon TL harcama yapılan, inşasında ise Osmanlı mimarisi örnek alınan camide, gençlik merkezi de bulunuyor.

Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde 2017 yılında temelleri atılan Adalet Cami'nin açılışı bugün gerçekleşti. Açılışa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ilçe protokolü, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta hayırseverlere plaket takdim edildikten sonra camide ilk cuma namazı kılındı. Caminin inşasında 15. yüzyıla dayanan Osmanlı mimarisi örnek alınırken, yapımına ise 3 milyon TL harcama yapıldı.

"Camimizin yapımına 3 milyon TL harcandı"

Caminin faaliyete başlamasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Kandıra Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde, gerek ceza infaz kurumlarımızda görevli personelimizin, gerekse de ziyaretçiler ve bölge halkının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bir cami inşa edilebilmesi amacıyla 2006 yılında 'Adalet Camii Yaptırma ve Yaşatma' derneğimiz kurulmuştur. 2007 yılının aralık ayında temel atılması ile inşaat sürecine başladığımız camimizin bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Camimizin inşasında 15. yüzyıla dayanan Osmanlı mimarisi örnek alınmış olup, minare hat nakışları, ahşap oymaları ve halıların tamamı Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılmıştır. Caminin giriş katında bin kişi ibadet edebilmektedir. Caminin alt katında 4-6 yaş grubundaki çocuklar için Kur'an-ı Kerim kursu, gençlik merkezi, kütüphane ve taziye alanı da bulunmaktadır. Camimizin yapımına 3 milyon TL harcanmış olup, bu bedel gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, il ve ilçe müftülüklerimiz, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkıları ile karşılanmıştır. Ayrıca genel işçilik gereksinimlerinin birçoğu açık ceza infaz kurumumuz marifeti ile giderilmiştir" dedi.

"Caminin yapımına destek olan herkese teşekkür ederim"

Caminin yapımında Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ın büyük emekleri olduğunu söyleyen Vali Seddar Yavuz, "Buraya destek olan hayır kurumlarına ve büyükşehir belediyesine teşekkür ediyoruz. Camiler sadece namaz kılınan yerler olmamalı fonksiyonları itibarı ile en önemli okullar olmalıdır. Çocukların cami ile tanışmasını önemli buluyor ve caminin alt katında da böyle fonksiyonların olmasından mutluluk duyuyoruz. Tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ