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Cezaevi firarisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Cezaevi firarisi yakalandı

ANTALYA'da, çeşitli suçlardan 14 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Mehmet D., polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'da, çeşitli suçlardan 14 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Mehmet D., polis tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri ve Motorize Büro Amirliği ekipleri, ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından 14 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Mehmet D.'nin Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, sabah saatlerinde adrese baskın yaptı. Polisin geldiğini fark eden Mehmet D., otomobile binerek kaçtı. Mehmet D.'nin kaçabileceği adresleri takibe alan ekipler, kısa sürede yakaladı. Sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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