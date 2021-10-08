CEYLANLAR CUDİ'NİN ETEKLERİNDE DOĞAYA SALINDI

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Silopi İlçemiz Üçağaç Köyü Besta Belek mezrasında Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen doğaya ceylan bırakma etkinliğine katıldı.

Cudi Dağı'nın eteklerinde 20 dişi, 20 erkek olmak üzere toplam 40 ceylan doğaya bırakıldı.

Programda konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan;

"Gez be ceylan bu dağlarda

Meskendir Cudi sana

Sefine'den huzurla

Selamını ver Şırnak'a. " diyerek sözlerine şöyle devam etti;

"Geçtiğimiz yıl elli ceylanı Cudi'ye bırakmıştık. Ceylanlar Cudi'de yaşamlarını son derece iyi bir şekilde devam ettirdiler, yavruladılar, çoğaldılar. O sayı da 65'e çıktı. Bugün de yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün himayesinde, Şanlıurfa'da yetiştirilen 40 ceylanı doğa ile buluşturmak üzere bir araya geldik. Bugün itibariyle bu sayı 105'e ulaştı.

Cudi Dağı'mız biyolojik çeşitliliği, hayvan çeşitliliği itibariyle son derece zengin bir konuma sahip. Bu nedenle burayla ilgili geçen yıl Milli Park Projesi başlattık. Yine Cudi ile ilgili güvenlik konsepti geliştirdik. Bu konsept dahilinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve direktifleri doğrultusunda, Sayın İçişleri Bakanımızın destekleri ve himayelerinde, biz de Valilik olarak güvenlik birimlerimizle, jandarmamızla, korucularımızla burada gerekli tedbirleri alarak 50 kilometrenin üzerinde yol, 20'nin üzerinde kule yapmak suretiyle Cudi'nin tam güvenliğini sağlama konusunda çok büyük mesafeler kat ettik.

Cudi, Güvenlik, Tarih, Doğa ve Turizm Projesi olarak aslında bir başlık oluşturduk. Bunun içerisinde tarih var. Çünkü Cudi'nin zirvesinde Sefine olarak tabir ettiğimiz noktada Hz. Nuh (A. S) Gemisi yaklaşık 6 bin yıl önce oraya oturmuş ve oradan insanlığın yeniden doğduğu kabul edilmekte. İnşallah bundan sonra Cudi güzel hikayelerle anılacak. Buranın destinasyonlara eklenmesiyle ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde girişimlerimiz var.

Turizm konusundaki ilk adımı geçtiğimiz yaz atmak nasip oldu. 40 yıldır vatandaşlarımızın çıkamadığı Cudi'nin zirvesine hep birlikte çıkıp orada binlerce yılla ifade edilen festival geleneğini yeniden başlatmış olduk.

Biliyoruz ki çevre ve doğa sevgi ile korunur. Onlar doğanın, yaşamımızın süsüdür. Cudi'de bu canlılar olmasa milli park konusunu gündeme getiremezdik. Bu konuyu gündeme getirdiğimizde Tarım ve Orman Bakanımıza İlimiz adına hep birlikte arz ettik. Kendileri de yaklaşık altı ay önce İlimize yapmış olduğu ziyarette milli park ile ilgili çalışılması konusunda gerekli duyuruyu yaptı. Bu konuda da Valiliğimizin koordinasyonu içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz, İl Müdürlüğümüz çalışmaları başlattı. İnşallah bu çalışmalar ilerleyen zamanlarda daha ileri taşınacaktır. " dedi.

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