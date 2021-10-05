Ceylan Ertem kimdir? Ceylan Ertem hayatı ve biyografisi! Ceylan Ertem kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ceylan Ertem merak konusu oldu. İşte Ceylan Ertem hakkında merak edilen Ceylan Ertem kimdir, Ceylan Ertem hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Aralık 1980

Kaç yaşında: 40 yaşında Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Nereli:Adapazarı

Adapazarı'nda aslen Çerkes olan bir ailede dünyaya geldi.Müzik hayatına 1992'de Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan Ertem, 1995'te piyano ve gitar eğitimi almaya başladı. 1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşındı ve Akademi İstanbul' da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdi ve Batı müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima'yı kurdu. Ardından 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde duysal sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı. 2006'da "Animasal" albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sundu. 2008 yılında Berlin'de temelleri atılan "Octophone" projesinde Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber kayıtlara başladı. Çalışma sonucunda Berlin'de bir dizi konser verdi. Projeyle Avrupa'da ismini duyuran sanatçı, 2010 yılı şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. Yine 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi. 2010'da 40'ı aşkın müzisyen'in katkısı ile ilk albümü Soluk'u çıkardı.

Solo Albümleri

• Soluk (2010)

• Ütopyalar Güzeldir (2012)

• Amansız Gücenik (2014)

• YUH! (2015) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Yine de Amin (2017)

• Seni Senin Gibiler Sevsin (2018)

• Câhille Sohbeti Kestim (2020)

Single

• Kör Heves (Mabel Matiz'le düet) (2014)

• Hileli (Kolektif İstanbul ile birlikte) (2018)

• Gel Sevelim (2018)

• Mavi Çocuklar (2018)

• Adem Olan Anlar (2020)

• Seyrüsefer (feat. Melike Şahin) (2020)

• Orman (feat. Duygu Soylu) (2020)

• Dünya Heveslisi (2020)

o Datlım Gıymatlım

o Yalnızlık Ölüm Boyu

• Dardayım (2021)

• Çaresiz (2021)

• Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını (Haluk Levent ile) (2021)

• Sis (2021)

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