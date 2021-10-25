ÇEVRELİ KÖYÜ YENİ YERLEŞİM YERİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

YUSUFELİ, ARTVİN (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Artvin ilinde yapılan yatırımlarla Çoruh Nehrine altın gerdanlıklar takmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, gölet ve sulama işleri yapmaya, yeni yerleşim yerleri inşa etmeye, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor. Tamamlandığında Ülkemizin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajının göl sahasında kalacak olan Yusufeli İlçesi Yeni Yerleşim Yerinde modern bir İlçe olarak inşa edilmektedir. Ayrıca 33 km² olan Yusufeli Barajı göl alanından 5 köy tamamen ve 14 köy de kısmen etkilenmektedir. Yusufeli Barajı gölünden etkilenen 7 adet köy için yeni yerleşim yerleri inşa edilmektedir. Bunlardan Çevreli Köyü için tespit edilen yeni yerleşim yerinde gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Çevreli Köyü Yeni Yerleşim Yerinde hak sahipleri için 83 adet konut ve 1 adet Ticaret Merkezi inşa edilmektedir. İşin fiziksel gerçekleşmesi % 59 seviyesindedir.

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