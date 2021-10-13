Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Duyurulmuştur (Karaman İl Özel İdaresi Gökçe Köyü 702021-01 izin ve 3405746 ER nolu saha)

KARAMAN (Habermetre) - Karaman İli, Merkez İlçesi, Seyithasan Köyü sınırları içerisinde HÜİB : 702020-12 - ER: 3400812 numaralı, 2, 89 hektarlık alanda, Karaman İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan I-A Grubu (Ariyet) Maden Ocağı Projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereği Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

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