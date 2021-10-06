Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Duyurulmuştur (201900159 Ruhsat Numaralı (ER: 3380131) Mermer Ocağı Kapasite Artışı)

İlimiz, Merkez İlçe, Güçler ve Çimenkuyu Köyleri sınırları içerisinde, Gençler Mermer San. ve Tic. A. Ş. tarafından işletmeciliği yapılan "201900159 Ruhsat Numaralı (ER: 3380131) Mermer Ocağı Kapasite Artışı, Kırma-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali İlavesi" projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği doğrultusunda, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek nihai kabul edilmiştir.

ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen "Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir. "

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