Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dünya Habitat Günü mesajı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin etkisiyle ağırlaşan çevre sorunlarıyla mücadelede uluslararası iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Habitat Günü'ne ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Kurum, şehirlerin, sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla ortaya çıkan toplumsal yaşamın, kültürün, kimliğin ve inancın şekillendiği, medeniyet birikiminin kuşaktan kuşağa aktarıldığı yerler olduğunu kaydetti.

İnsanlığın en temel haklarından birinin barınma hakkı olduğuna işaret eden Kurum, "Birleşmiş Milletler-HABİTAT, 1985 yılından bu yana şehir yerleşimleri, Konut ve yaşam alanlarında çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Her yıl ekim ayının ilk haftasında kutladığımız Dünya Habitat Günü, başta küresel iklim değişikliği olmak üzere barınma ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehirler gibi konularda tüm insanlığa sorumluluklarını hatırlatan özel bir gündür." ifadelerini kullandı.

Dünya Habitat Günü'nün bu yıl 35'incisinin, "Karbonsuz Bir Dünya İçin Kentsel Eylemi Hızlandırmak" temasıyla dünyanın birçok yerinde eş zamanlı düzenleneceğini bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"31 Ekim Dünya Şehir Günü'ne kadar devam edecek etkinliklerde şehirlerimize dair tüm risk ve fırsatlar tartışılacak. Özellikle sel, yangın, hortum, kasırga, kuraklık gibi yıkıcı afetlerin daha sık yaşandığı bir dönemde bu etkinliklerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarına da önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Günümüzde iklim değişikliğinin de etkisiyle ağırlaşan çevre sorunlarıyla mücadelede uluslararası iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 76. oturumunda Paris Anlaşması'na taraf olma sürecinin başladığını ve 2053 vizyonlu net sıfır uzun dönem hedefimizi duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu tarihi açıklama, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hamlesini ve yeşil kalkınma devrimini başlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ele alacağı ilk konulardan biri Paris Anlaşması'na taraf olma kararı olacaktır. Paris Anlaşması'na taraf olmamız ile başlayan bu süreç ve uzun dönemli hedefimiz, yatırımdan üretime, ihracattan istihdama kadar geniş bir alanda kapsamlı değişikliklere gideceğimiz manasına gelmektedir."

"Sera gazı salınımının yüzde 70'i şehirlerde"

Murat Kurum, küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımının yüzde 70'inin şehirlerde üretildiğine dikkati çekerek, kentsel azaltımın, iş birliğinin en önemli parçası olduğunu vurguladı.

Kurum, bu anlayışla, tüm şehircilik çalışmalarını, mahalle kültürü ve şehir ahlakına sıkı sıkıya bağlı, sosyal, ekonomik ve mekansal eşitsizliğin olmadığı, hizmetleri herkes için erişilebilir kılınmış ve insan, doğa ve çevre için çözüm üreten yenilikçi şehirler hedefiyle sürdürdüklerini belirtti.

Şehircilik geleneğinden hareketle yeni yaşam alanları oluşturduklarını bildiren Bakan Kurum, "Bu kapsamda millet bahçelerinden ekolojik koridorlara, altyapı ve üstyapı projelerinden korunan alan miktarının artırılmasına, şehir içinde köhneleşmiş sanayi alanlarının şehir dışına taşınmasından akıllı şehirler ve kentsel dönüşüme kadar yaptığımız çalışmalarla şehirlerimiz, ortak evimiz dünyanın yeşil geleceğine katkı sağlıyor." görüşünü paylaştı.

BM-HABİTAT'ın 1985'ten bugüne küresel barınma sorununa çözümler ürettiğini ifade eden Kurum, Türkiye'nin de tüm projelerini BM-HABİTAT'ın faaliyetleriyle uyumlu olarak "Mutlu yuvalar, sağlıklı nesiller, yaşanabilir şehirler" düşüncesiyle yürüttüğünü kaydetti.

Bu kapsamda TOKİ eliyle tüm dünyaya model olacak bir çalışma yürüttüklerini, 1 milyonu sosyal konut, 1,5 milyonu kentsel dönüşüm konutu olmak üzere 2,5 milyon enerji verimli, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu konut ürettiklerini belirten Kurum, "Dünya Habitat Günü kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin, tartışma ve kampanyaların, iklim değişikliği, çevre koruma ve şehircilik konularında farkındalığı artıracağına yürekten inanıyor, Dünya Habitat Günü'nün tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.