Çevre Şehircilik Bakanlığı yeni adı nedir? Son dakika Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti mi? sorularının yanıtı aranıyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ADI DEĞİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de askeri operasyon sinyali veren Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik saldırıların kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Polislerimize yönelik son saldırı artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız." dedi.

Erdoğan açıklamalarına devam etti. Bu açıklamalar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dair detaylar da yer aldı. Açıklamalara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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