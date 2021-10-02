Ceviz ağacından çim biçme makinesinin üzerine düşen kişi yaralandı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan çim biçme makinesinin üzerine düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay İnegöl'e bağlı kırsal Mezit Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Hayati Günbay (38), bir süre ceviz topladıktan sonra bir anlık denge kaybı yaşayarak çim biçme makinesinin üzerine düştü.

Meydana gelen olayda yaralanan kişi, bölgedeki bir servis minibüsü ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili tahkikat başlatıldı.