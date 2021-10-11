Cevher Dudayev parkında sona doğru - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cevher Dudayev parkında sona doğru

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cevher Dudayev parkında sona doğru

Körfez Belediyesi tarafından geçtiğimiz mart ayında yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı'nda sona gelindi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından geçtiğimiz mart ayında yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı'nda sona gelindi.

Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde bulunan ve atıl durumda olan Cevher Dudayev Parkı'nı baştan aşağı yenilemek ve cazibe merkezi haline döndürmek adına geçtiğimiz mart ayında düzenlenen törenle temelini atmıştı. Toplam 14 dönümlük arazi üzerinde kurulan parkta çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de yapımı tamamlanan ve küçük dokunuşlar sonrası açılışı yapılacak parkta incelemelerde bulundu. "Parkımız kısa süre içinde hizmete girecek" diyen Başkan Şener Söğüt, "Bölgemiz için çok önemli bir dinlence alanı olacak. Emekleri olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Cevher Dudayev Parkı içerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları, basketbol sahası, sosyal donatı alanı, yürüyüş yolları ve araç otoparkı bulunuyor. - KOCAELİ

Cevher Dudayev parkında sona doğru

Cevher Dudayev parkında sona doğru

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Nihal Yalçın Aleyna Tilki Tamer Karadağlı
Spor Sergio Perez Stefan Kuntz Mevlüt Çavuşoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hasan Doğan Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cevher Dudayev parkında sona doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:27:22. #1.13#