'Cesur'lu aramada kovanların içerisinde uyuşturucu bulundu - Haberler
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'Cesur'lu aramada kovanların içerisinde uyuşturucu bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel
'Cesur'lu aramada kovanların içerisinde uyuşturucu bulundu

BARTIN'da, narkotik köpeği Cesur'un da kullanıldığı operasyonda jandarma ev, samanlık ve kovanlarda uyuşturucu ele geçirdi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da, narkotik köpeği Cesur'un da kullanıldığı operasyonda jandarma ev, samanlık ve kovanlarda uyuşturucu ele geçirdi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucaşile ilçesi Başköy köyünde Ş.Ö.'nün uyuşturucu madde bulundurduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Narkotik arama köpeği Cesur'un da kullanıldığı aramada ev, samanlık ve boş olan arı kovanlarının içerisine gizlenmiş küçük paketlerde 500 gram esrar, 10 gram reçine esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.Ö. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Ş.Ö. cezaevine gönderildi.


'Cesur'lu aramada kovanların içerisinde uyuşturucu bulundu

'Cesur'lu aramada kovanların içerisinde uyuşturucu bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri
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