Çeşme ve Dikili açıklarında 55 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Hareke geçen ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla yüzerek Karaada'ya çıkan 1 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında 2 can salı olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 2 can salı içerisinde bulunan 32 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan toplam 55 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.