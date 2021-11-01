Çeşme'de ormanlık alanda çadır kurup uyuşturucu satanlar yakalandı - Haberler
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Çeşme'de ormanlık alanda çadır kurup uyuşturucu satanlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çeşme'de ormanlık alanda çadır kurup uyuşturucu satanlar yakalandı

Çeşme ilçesinde, çadır kurup ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı, sattıkları uyuşturucu maddelerle yakalandı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Çeşme ilçesinde, çadır kurup ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlı, sattıkları uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nin sahil kısmındaki bir otelin yanındaki ormanlık alanda, çadır kurup uyuşturucu maddenin ticaretinin yapıldığını tespit etti. NARKO ekipler, hemen şüphelileri takibe aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı ormana gömdükleri uyuşturucu maddenin yanına giderken yakaladı.

M.D. (27) ve M.A. (28)'yı gözaltına alan NARKO ekipleri, zanlıların kaldıkları çadırda, otel odasında, ayrıca ardıç ormanında yaptıkları aramada, toplam 252,37 gram esrar maddesi ile 1 adet tütünle karışık esrar maddesi ele geçirdi.

Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen 2 zanlı, yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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