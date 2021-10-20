Çeşme açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Çeşme açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Çeşme açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir grup kaçak göçmenin Çeşme ilçesi açıklarında lastik botla sürüklendiği bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 25 kaçak göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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