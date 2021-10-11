Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi Başkentte cesetleri 9 yıl sonra hobi bahçesine gömülmüş halde bulunan iki kardeş O.B.K. ile Ö.Ç.B.K.'nin annesi F.G. ile sevgilisi İ.T. ve onun oğlu olan A.T.

ANKARA (İHA) - Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi

ANKARA - Başkentte cesetleri 9 yıl sonra hobi bahçesine gömülmüş halde bulunan iki kardeş O.B.K. ile Ö.Ç.B.K.'nin annesi F.G. ile sevgilisi İ.T. ve onun oğlu olan A.T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin,

F.G. ile İ.T. arasında yaşanan yasak aşkın anlaşılmaması için gerçekleştirildiği öğrenildi.

Başkentte, 2011 yılından beri kayıp olarak aranan ağabey O.B.K. ile 2013 yılından beri kendisinden haber alınamayan kardeşi Ö.Ç.B.K.'nin bulunamamasının ardından iki kardeşin öldürülme ihtimali üzerinde duran Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin konuyu devralması üzerine kurulan özel ekiplerce konunun aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ve 2010 yılından itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, cinayeti kardeşlerin annesi olan F.G. ve sevgili İ.T. ile oğlu A.T.'nin işleyebileceği üzerinde çalışmalarını yoğunlaşarak harekete geçti.

Üç şahsı yakın takibe alan ekipler, F.G. ve sevgilisi İ.T.'nin 2009 yılında Ayaş ilçesindeki hobi bahçelerinden arsa aldığını fakat üzerinden çok zaman geçmeden ederinin çok altında sattığını tespit etti. Tespit üzerine şahısları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şahısların kendi aralarında yapmış olduğu telefon görüşmelerinde şifreli bir şekilde hobi bahçesinden bahsettiklerini saptayarak söz konusu bahçelerden kılık değiştirme yöntemiyle ev kiraladı. Kendi bahçesine gelen İ.T.'ye yardım etme bahanesiyle komşuluk ilişkisi geliştiren Cinayet Büro ekipleri, cinayetin yasak aşk cinayeti olup olmasının belirlenmesi üzerine İ.T.'nin bahçesinde gizlice ceset arama çalışmaları yürüttü. Diğer şüpheli A.T.'nin de Kütahya'ya taşındığını belirleyen ekipler, şüphelinin telefon takibine takılmamak için sürekli farklı hatlardan görüşmeler yaptığını tespit etti.

Suçlarını itiraf ettiler

Şüphelileri, Ankara ve Kütahya illerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla yakalayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette alınan ifadelerinde suçlarını itiraf eden zanlılardan İ.T., O.B.K.'yi 2010 yılında piknik yapma bahanesiyle hobi bahçesine götürdüğünü ve pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğünü, cesedi de cinayetin işlendiği hobi bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Zanlılar, olayın ardından 1 sene geçmesinin üzerinden abisinin nerede olduğunu sorgulayan küçük kardeş Ö.Ç.B.K.'nin ise annesi F.G. tarafından yemeğine uyku hapı konulduğu, ardından da İ.T. ile A.T. tarafından başına inşaat demiriyle vurarak öldürdüklerini ve aynı hobi bahçesine çukur kazarak gömdüklerini itiraf etti. Bahse konu hobi bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında iki gence ait olduğu belirlenen kemik parçalarının bulunduğu, ikinci cinayetin işlendiği oda ile 22 farklı noktada yapılan çalışmalarda öldürülen iki gence ait olan izlerin bulunduğu belirtildi.

Film gibi operasyonla yakalandılar

Zanlıları yakalamak için bir sene önceden çalışmalara başlayan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatmakta uzman olan polis ekiplerince şüphelilerin suçlarını itiraf etmeleri için geçtikleri yerlere kayıp gençlerin fotoğraflarını yerleştirdikleri, yanlarına komşu olarak sızıp güvenlerini kazanıp psikolojik yöntemler uyguladıkları ifade edildi.

Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi

Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi

Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi

Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
Kocasını aldatan kadını, günlüğü ele verdi! Satır satır okuyup, soluğu mahkemede aldı

Kocasını aldatan kadını, günlüğü ele verdi! Satır satır okuyup, soluğu mahkemede aldı

 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı

9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı

 Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Düm Tek Tek Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Cristiano Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Serdar Aziz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:34:26. #1.17#