Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda NKÜ Teknopark da Yer Aldı Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - 24-27 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda NKÜ Teknopark da yerini aldı. Bu yıl 5. 'si düzenlenen fuarın resmi açılış töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP'un teşrifleri ile gerçekleşti.

Çerkezköy kapalı pazar yerinde düzenlenen fuarın resmi açılış törenine Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa YEL ve Çiğdem KONCAGÜL, Tekirdağ 26. Dönem Milletvekili Ayşenur DOĞAN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Çerkezköy Kaymakamı Murat DURU, Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan ÖZCAN, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap AKAY, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz GÜNAY, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman KOZUVA, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet VOLKAN, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman SARI, kurumların il müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Firmalar arası iletişim ve etkileşime katkı sağlamayı amaçlayan fuar, Çerkezköy ve çevresinde üretim yapan farklı sektörlerden çeşitli firmaların katılımı ile düzenleniyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknopark (NKÜTEK) da 'Gelecek Bizimle Şekillenecek' ve 'NKÜTEK Kobilerle Bütünleşiyor' konseptleri ile fuardaki yerini aldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM, Tekirdağ Milletvekili Mustafa YEL, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem KONCAGÜL ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman KOZUVA ile NKÜTEK Standını ziyaret eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, "Bir teknoloji geliştirme bölgesi olan NKÜ Teknopark, sanayicimizi araştırmacılarımız ve üniversitemiz ile buluşturarak 'Üniversite-Sanayi İşbirliği' çatısı altında sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı olanaklarının ekonomik değer yaratılmasında kullanılmasını ve akademik bilginin ticarileştirilmesini sağlayarak Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmekte ve desteklemektedir. Bu manada NKÜTEK hem Çorlu'daki, hem de merkez kampüsümüzde yapımı devam eden tesislerinde araştırma ve teknoloji geliştirme, yazılım üretme projeleri temel faaliyet alanları olan araştırmacıların, mühendislerin, yazılımcıların ve tüm diğer çalışanların günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdiği, yüksek nitelikli bir yaşam alanı sunmayı planlamaktadır" şeklinde bilgi verdi.

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