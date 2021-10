Çerezlik Ayçiçeğinde 9 Bin Ton Hasat Bekleniyor

SİVAS (Habermetre) - Sivas'ta 75 bin dekarda üretimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde bu yıl 9 bin ton hasat bekleniyor.

İl merkezi başta olmak üzere özellikle Kangal, Ulaş, Şarkışla ve Altınyayla ilçelerinde çiftçiler çerezlik ayçiçeği üretimine yöneldi. Kentte 75 bin dekar alanda üretilen ayçiçeğinden bu yıl 9 bin ton rekolte bekleniyor. Sivas Valisi Salih Ayhan da Sivas Bölge Trafik Müdürlüğü karşısında bir çiftçiye ait çerezlik ayçiçeği tarlasında düzenlenen hasat programına katıldı. Çiftçilere bol hasatlar dileyen Vali Ayhan, traktöre binerek hasadı bizzat kendi yaptı.

Ayçiçeği Üretimi 3 Yılda 13 Kat Arttı

Sivas'ta son 3 yılda çerezlik ayçiçeği üretiminde çok ciddi artış yaşandığını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Sivas gerek mikroklima, gerek coğrafi iklim ve gerekse altyapı bakımından, tarım ve hayvancılığın tüm alanlarında ilk 10 içerisinde yer alan bir ilimizdir. Dolayısıyla hem desenimizi daha da genişletmiş olduk, ürün miktarını da artırmış oldu. Buna bağlı olarak da çerezlik ayçiçeğinde Sivas son 3 yılda çok ciddi gelişim gösterdi. Çerezlik ayçiçeği üretim alanı 2019 yılında 6 bin dekardı, 2020'de 35 bin dekara ve 2021 yılında da 75 bin dekara yükseldi. Geçen yıl 4 bin 200 ton ay çekirdeği hasadı elde edildi, bu yıl da yaklaşık 9 bin ton beklemekteyiz. " dedi.

Sivas, Ayçiçeğinde de Adından Söz Ettirmeye Başladı

Çerezlik ayçiçeği üretiminde Sivas'ın son yıllarda adından söz ettirdiğine vurgu yapan Vali Salih Ayhan, "Katma değeri yüksek, endüstriyel özellikleri fazla olan ve çiftçimizin de yüzünü güldüren bir ürünü Sivas'ımıza kazandırmaya çalışıyoruz. "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' vizyonumuzun altında yatan gerekçe de budur. Çiftçimizin moral ve motivasyonunu artırmak, ürün deseni bakımından ne kadar zengin bir yelpazeye sahip olduğumuzu, tarımsal potansiyelimizi göstermek istiyoruz. Çünkü bu zamanda yapılan en değerli işlerin başında tarım ve hayvancılık gelmektedir. Toprağımızın her karışı bizim için kıymetli, çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli. Ayçiçeğinde de Sivas adından sıkça söz ettiren iller arasına girmiş bulunmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Çiftçiyi bilgiyle, toprağı suyla buluşturduklarında çok güzel işler çıktığını belirten Vali Ayhan, "Sivas, çok geniş bir coğrafyada çok fazla tarımsal potansiyele sahip, iyi anlatmamız lazım. Ayçiçeği burada çerezlik açısından neden önemli? Çünkü iri, kaliteli ve miktar olarak da çok yüksek ve lezzetli. Dolasıyla iklimsel özellikler de çok müsait, bunu anlatmamız lazım. Bir çiftçimiz üretime başladığı zaman diğer çiftçiler de onu takip etmektedir. " diye konuştu.

Şehrin Her Karış Toprağına Yeni Ürünler Ekiliyor

Coğrafi açıdan Türkiye'nin en büyük ikinci ili olan Sivas'ın her karış toprağında farklı ürünlerin ekiminin yapıldığını kaydeden Vali Salih Ayhan şöyle konuştu:

"Ayçiçeğinde Türkiye dışa bağımlı. Türkiye'de tüketim miktarı da ciddi bir şekilde artmaktadır. Bunu da iyi anlatmak, iyi bilmek lazım. Bu bilgiyi çiftçiyle buluşturduğumuz zaman, neyi, nasıl, ne zaman ekmesi gerektiğini söylediğimiz zaman, her alanda ivme kazanabiliyorsunuz. Sadece geleneksel ürünler arpa, buğday ve yem bitkisi değil, işte ayçiçeğinde, kabak çekirdeğinde, patateste, kenevirde, mor patateste olsun, tıbbi aromatik bitkilerde, arıcılıkta olsun Sivas çok iyi bir noktaya geldi. Sivas tarım ve hayvancılıkta bir merkez haline getirmeyi arzuluyoruz. Şehrin her karış toprağına yeni ürünler ekilmeye başlandığını söyledi. Çok yüksek bir potansiyelimiz var. Sivas coğrafi açıdan ikinci büyük il ve her alanda bazılarında birinciyiz, tüm alanlarda tarım ve hayvancılıkta ilk onda yer alıyoruz. Bu potansiyelin sanayileşmesi de lazım. Sadece üretip dışarıya satan değil, aynı zamanda entegre tesisleri kurarak, bunları işleyerek ekonomiye katkı sağlayan bir il olacağız. "

