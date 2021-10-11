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CEO'lar sahnede buluştu

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CEO'lar sahnede buluştu

- Türkiye'nin önde gelen CEO'larının oluşturduğu Majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde performansıyla takdir topladı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - - Türkiye'nin önde gelen Ceo'larının oluşturduğu Majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde performansıyla takdir topladı.

Capital ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği CEO Club Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen 'CEO Band/CEO'lar Sahnede' etkinliği, Türk iş dünyasının liderlerini bu kez sahnede bir araya getirdi. CEO'ların bazıları çaldıkları enstrümanlarla bazıları ise sesleriyle etkinliğe renk kattı. Etkinliğin ilk bölümünde Friends Orkestrası rock müzikten pop müziğe kadar oldukça geniş bir repertuvarla parçalar çaldı. Friends Orkestrası'na iş insanı Erdal Karamercan, Nusret Cömert, Murat Ayabakan, Ali Eren eşlik etti.

Etkinliğin ikinci kısmında ise Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, iş insanı Cenk Soyak, Kaan Özkan, Önder Erünsal ve Aida Dursunova sahne performanslarıyla dikkat çekti.

(Eren Ayhan/İHA)

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