Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık'ın ev sahipliğinde, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) Cenevre'deki merkezinde verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, İsviçre'deki Türk toplumundan isimlerin yanı sıra yabancı ülke misyonlarından temsilciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra konuşma yapan Büyükelçi Arslan, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cenevre'de resepsiyon düzenlenemediğini hatırlatarak, bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayabilmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinden yola çıkarak, Türkiye'nin insan merkezli bir dış politika benimsediğini vurgulayarak, "Atatürk'ün barışçıl ve demokratik vizyonu, günümüzün küresel sorunlarına çözüm getirme yolunda sadece bize değil, bütün dünyaya ışık tutmuştur." dedi.

Türkiye'nin BM'nin kurucu olmakla birlikte çok sayıda uluslararası kuruluşa üyeliğinin bulunduğunu ifade eden Arslan, "Tecrübeli diplomatlarımızdan Sayın Volkan Bozkır'ın BM Güvenlik Konseyi'nin 75. Dönem Başkanı olarak seçilmesi, Türkiye'nin siyasi çok yanlılığının bir göstergesidir." diye konuştu.

Arslan, dünya genelinde 252 diplomatik misyonu bulunan Türkiye'nin dünyadaki 5'inci en geniş diplomatik ağa sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, çevresinde ve dünyada barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesi yolunda kararlılığını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.