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Son dakika 3. sayfa: Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı Tünelde kamyonla çarpışan cip kullanılmaz hale geldi Kastamonu-İnebolu Karayolu üzerinde bulunan Yenigün Tünelinde yabancı plakalı cip ile ağır tonajlı kamyon çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı

Tünelde kamyonla çarpışan cip kullanılmaz hale geldi

KASTAMONU - Kastamonu-İnebolu Karayolu üzerinde bulunan Yenigün Tünelinde yabancı plakalı cip ile ağır tonajlı kamyon çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada kullanılmaz hale gelen cipteki vatandaşların, cenaze merasiminden döndükleri öğrenildi.

Kaza, Kastamonu-İnebolu Karayolu üzerinde bulunan Yenigün Tünelinde meydana deldi. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesindeki bir yakınlarının cenaze merasiminden dönen Sabri Ü. idaresindeki yabancı plakalı Volvo marka cip, aynı istikamette seyir halinde olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait, sürücüsü öğrenilemeyen 38 EP 235 plakalı Mercedes marka kamyon kamyona arkan çarptı. Kazada kullanılmaz hale gelen cipin sürücüsü Sabri Ü.'nün eşi Sultan Ü. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sultan Ü., İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan cip, güvenlik önlemleri altında çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika 3. sayfa: Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Cenaze dönüşü kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - Son Dakika Haberleri
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