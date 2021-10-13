CEMRE KADIN KOOPERATİFİ'NDEN BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir 71 Evler Mahallesi'nde kadınlarla üretim çalışmalarını sürdüren Cemre Sosyal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Kooperatifçiliğe verdiği önem ve destekler için Başkan Büyükerşen'e tanışma ziyareti gerçekleştiren Cemre Sosyal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Feyza Karaduman ve Ayşegül Gülşen Kaçmaz ziyarette, ürettikleri kravat ve deri ürünleri Yılmaz Büyükerşen'e gösterdiler. Dezavantajlı kadınların kooperatife üye olduklarını ve kadınların geçimlerini üreterek sağlayabilmeleri için kendilerinin projeler ürettiğini belirten Karaduman ve Kaçmaz, kadın emeği ürünlerinin web sitesi üzerinden de satıldığını belirttiler. Kadınların güçlerini birleştirerek kooperatifi kurmalarından ve bu kooperatif sayesinde dezavantajlı kadınların ekonomik olarak desteklenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, nazik ziyaretleri için Feyza Karaduman ve Ayşegül Gülşen Kaçmaz'a teşekkür etti.

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