Cemile YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Cemile YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Cemile YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Kürtün İlçesi Yukarı Uluköy sakinlerinden Hilmi MUHTAROĞLU'nun annesi Mehmet Emin MUHTAROĞLU'nun babaannesi Cemile YILMAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Hilmi MUHTAROĞLU: 0537 404 30 90
11 Ekim 2021, Pazartesi
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