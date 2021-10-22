Çelik kapıyı kırarak 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın yakalandı - Haberler
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Çelik kapıyı kırarak 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çelik kapıyı kırarak 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın yakalandı

Kayseri'de çelik kapıyı kırarak bir evden 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı evinde yakalandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de çelik kapıyı kırarak bir evden 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.B. (37) bir evin çelik kapısını kırarak 160 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra ortadan kayboldu. Binanı güvenlik kameralarını inceleyen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahsı tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, H.B.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.B., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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