Çelebi: "Muhtarlarımız bizim gözbebeğimiz, milletimizin güzide temsilcileridir"

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, muhtarların, demokrasinin temel taşı olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız bizim gözbebeğimiz, milletimizin güzide temsilcileridir. Başta Ağrı'lı muhtarlarımız olmak üzere özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, muhtarlık müessesesi doğrudan demokrasinin en iyi şekilde temsil edildiği köklü ve kurumsallaşmış bir yapı olduğunu söyledi.

Muhtarların halkın taleplerine en hızlı ve doğrudan cevap verebilen, devlet ile vatandaş, merkez ile yerel arasında köprü oluşturan demokrasinin yapı taşlarından biri olduğunu kaydeden Çelebi, mesajında şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için önemli bir köprü vazifesi gören, demokrasimizin temel yapı taşı olarak devletimiz ve milletimiz adına özveriyle çalışan başta Ağrı'lı muhtarlarımız olmak tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - ERZURUM

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