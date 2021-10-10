Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, hastaneye kaldırıldı

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, hastaneye kaldırıldı

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, doktorlarının tavsiyesi üzerine, başkent Prag'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, doktorlarının tavsiyesi üzerine, başkent Prag'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Zeman'ın kaldırıldığı hastanenin başhekimi Miroslav Zavoral, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın, doktorlarının tavsiyesi üzerine, Prag'daki Askeri Üniversite Hastanesinde, uzmanların kontrolünde müşahede altında tutulduğunu aktardı.

Zavoral, Cumhurbaşkanı Zeman istemediği için son durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşamayacağını ifade etti.

Öte yandan ülke basınının, Cumhurbaşkanlığından edindiği bilgilere göre, Zeman'ın, şeker hastalığı ve bacağındaki sinirlerde oluşan rahatsızlıkları bulunuyor.

Ülkede cuma ve cumartesi yapılan milletvekili seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynayan Zeman'ın, sağlık durumu endişelere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Zeman, geçen ay da hastaneye kaldırılmış ve 6 gün tedavi görmüştü.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
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