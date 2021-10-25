Çekmeköy'deki devriye ekiplerinin uyuşturucu kontrolünde iki kişi yakalandı

Çekmeköy'de devriye ekiplerince yapılan kontrolde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Çekmeköy Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Merkez Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde gördükleri iki araç ile 10 kişilik bir grubunun yanına gitti.

Ekiplerin yaklaştığını gören grubun bir kısmı araçla kaçarken, 34 NL 0238 plakalı otomobilde yapılan aramada 1 kilo 31 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Yaya olarak kaçmaya çalışan H.Ö ve O.Ö. ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Daha önceden de "uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak" ve "uyuşturucu kullanmaktan" suç kaydı bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.