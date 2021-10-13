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Çekmeköy'de, evin bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çekmeköy'de, evin bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de, evin bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şüpheli yakalandı Evde uyuşturucu yetiştiren zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Hint keneviri yetiştirmek için bodrum katı seraya dönüştürülen eve operasyon düzenlendi.

ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (İHA) - Çekmeköy'de, evin bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şüpheli yakalandı

Evde uyuşturucu yetiştiren zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Hint keneviri yetiştirmek için bodrum katı seraya dönüştürülen eve operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda kök kenevir ele geçirildi.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Aydınlar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi aldı. Söz konusu evi yakın takibe alan polis ekipleri, adrese toprak ve vantilatör getirildiğini, şüpheli kişilerin araç ile gece saatlerinde gelip gittiklerini tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren emniyet ekipleri, yapılan detaylı araştırmalarda söz konusu şüphelilerin yine aynı ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan farklı bir adreste yaşadıklarını belirledi. Detaylı inceleme ve araştırmanın sonunda önceki gün her iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında U.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Her iki adrese yapılan aramalarda evin bodrum katının Hint keneviri yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğü tespit edildi. Operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan çok sayıda elektronik eşya, 33 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar Kannabinoid diye tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Baskında yakalanan şüpheli U.D., hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu taciri, sevk edildiği adli makamlarca "adli kontrol" hükümleri uygulanarak salıverildi.

Çekmeköy'de, evin bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de, evin bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de, evin bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şüpheli yakalandı

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Haber: Çekmeköy'de, evin bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şüpheli yakalandı - Haberler
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