Çekmeköy'de ticari araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 3 yaralı - Haberler
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Çekmeköy'de ticari araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çekmeköy'de ticari araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 3 yaralı

Çekmeköy'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Kaza, Çekmeköy Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak, yaya geçidinden geçmek üzere kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Feci kazada, kaldırımda belleyen 3 yaya aracın çarpmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kazaya tanık olan Bayram Koç, "Minibüse çarpmasın diye mi artık neden bilmem, diğer tarafa doğru devrildi. 3 yaralı vardı, yerdelerdi" dedi.

Öte yandan kazanın hemen ardından yaralıların yerde yattığı anlar ile çevredekilerin yaralılara müdahale etme çabası cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Çekmeköy'de ticari araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 3 yaralı

Çekmeköy'de ticari araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 3 yaralı

Çekmeköy'de ticari araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 3 yaralı

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