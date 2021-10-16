Çekmeköy'de restorandan et hırsızlığı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekmeköy'de restorandan et hırsızlığı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çekmeköy'de restorandan et hırsızlığı

Ali Kerem BENGİ / ÇEKMEKÖY'de restorana gelen şüpheliler depodaki etleri çalıp, kaçtı.

Ali Kerem BENGİ/ ÇEKMEKÖY'de restorana gelen şüpheliler depodaki etleri çalıp, kaçtı. İşletme sahibi, "Baharatları bile götürmüşler." derken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Sabaha karşı yüzleri maskeli 5 kişi hafif ticari araçla restoranın önüne gelerek aracı depo kısmına park etti. Demirle kilitli kapıyı açan hırsızlar güvenlik kameralarına aldırış etmeden soğuk hava deposuna girdi. Şüpheliler etleri araçlarına yükleyerek kayıplara karıştılar. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İşletme sahibi Tekin Keser, "5 kişi benim restoranıma girerek, yaklaşık bir ton etimizi çaldılar. Depoya yanaşarak kapıyı kırmışlar. Güvenlik kamera görüntülerinde mevcut bu kişiler. Bu hırsızların en kısa sürede yakalayacaklarını biliyorum ama benim canım yandı, başkalarının da canı yanmasın. İşletmede kullandığımız bıçak, satır ve kasap malzemelerimizi de çalmışlar. Hatta kötü olan malzemeleri de bırakmışlar iyilerini seçmişler içlerinden. Baharatları bile götürmüşler." dedi


Çekmeköy'de restorandan et hırsızlığı

Çekmeköy'de restorandan et hırsızlığı

Çekmeköy'de restorandan et hırsızlığı

Çekmeköy'de restorandan et hırsızlığı

Çekmeköy'de restorandan et hırsızlığı

Çekmeköy'de restorandan et hırsızlığı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fuat Oktay Mustafa Şentop
Magazin Kubilay Aka Işıl Sergen Nihal Yalçın
Spor Marcao Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tamer Karadağlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çekmeköy'de restorandan et hırsızlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 12:54:51. #1.17#