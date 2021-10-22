ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de, yolda ilerleyen otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - Çekmeköy'de, yolda ilerleyen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin sardığı otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 20.45 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Nişantepe Mevkiinde yolda ilerleyen otomobilde çıktı. Yolda ilerleyen 34 YC 447 plakalı otomobilin sürücüsü motor kısmından çıkan dumanları fark ederek, aracını durdurdu. Sürücünün inmesiyle otomobili bir anda alevler sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelerek, hurda yığınına döndü.

ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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