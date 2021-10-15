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Son dakika haberleri... Çekmeköy'de 30 saniyede far hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çekmeköy'de 30 saniyede far hırsızlığı kamerada 30 saniyede otomobilin farlarını çalıp kaçtılar Çekmeköy'de motosikletli iki hırsız, park halindeki bir otomobilin farlarını yaklaşık 30 saniye içerisinde çaldı.

Çekmeköy'de 30 saniyede far hırsızlığı kamerada

30 saniyede otomobilin farlarını çalıp kaçtılar

İSTANBUL - Çekmeköy'de motosikletli iki hırsız, park halindeki bir otomobilin farlarını yaklaşık 30 saniye içerisinde çaldı. 30 saniye süren hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 05: 09 sıralarında Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile sokağa gelen iki hırsız, otomobilin yanında durarak aracın ön tamponunu kırmaya başladı. Tamponu kırdıktan sonra farları söken hırsızlar, 30 saniye gibi bir sürede farları sökerek çaldı. Otomobilin farlarını çalan hırsızlar geldikleri motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

30 saniye süren far hırsızlığı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberleri... Çekmeköy'de 30 saniyede far hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri... Çekmeköy'de 30 saniyede far hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri... Çekmeköy'de 30 saniyede far hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri... Çekmeköy'de 30 saniyede far hırsızlığı kamerada
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