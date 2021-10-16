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Çekmeköy'de 100 bin TL'lik et hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekmeköy'de 100 bin TL'lik et hırsızlığı kamerada Çekmeköy'de sabah saatlerinde, et satışı yapılan bir dükkana giren hırsızlar, yaklaşık değeri 100 bin TL olan etleri kucaklarında taşıyarak ticari araca yükledi.

Çekmeköy'de 100 bin TL'lik et hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Çekmeköy'de sabah saatlerinde, et satışı yapılan bir dükkana giren hırsızlar, yaklaşık değeri 100 bin TL olan etleri kucaklarında taşıyarak ticari araca yükledi. Şahıslar çaldıkları etler ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. 100 bin TL'lik et hırsızlığı kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. Et satışı yapılan bir dükkana giren şahıslar, dükkanın soğuk hava deposuna girip etleri aldı. Şahıslar, çaldıkları etleri ellerinde ve kucaklarında taşıyarak hafif ticari araca yükledi. Şahıslar araca yükledikleri etler ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Çalınan etlerin değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.

Öte yandan et hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dükkanın soğuk hava deposuna giren şahıslar etleri kucaklarında taşıyıp ticari araca yüklüyorlar.

Çekmeköy'de 100 bin TL'lik et hırsızlığı kamerada

Çekmeköy'de 100 bin TL'lik et hırsızlığı kamerada

Çekmeköy'de 100 bin TL'lik et hırsızlığı kamerada

Çekmeköy'de 100 bin TL'lik et hırsızlığı kamerada
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