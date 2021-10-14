'Çekirge' operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 24'ü serbest bırakıldı - Haberler
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"Çekirge" operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 24'ü serbest bırakıldı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan 66 şüpheliden adliyeye sevk edilen 24'ü savcılıkça salıverildi.

ZONGULDAK (AA) - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan 66 şüpheliden adliyeye sevk edilen 24'ü savcılıkça salıverildi.

Operasyon kapsamında 12 Ekim'de gözaltına alınan 66 şüpheliden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgüt yöneticisine suçun işlenmesi aşamasında yardım ettiği ileri sürülen hastane ve eczane çalışanları ile usulsüz şekilde rapor aldığı öne sürülen şüphelilerin bulunduğu 24 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Şüpheliler, savcılıkça serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 16'ının emniyetteki işlemleri devam ediyor, 4 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 ay süren çalışmanın ardından 28 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 20 suç örgütü üyesi 235 şüphelinin yakalanması amacıyla 12 Ekim'de eş zamanlı olarak "Çekirge" adı verilen operasyon başlatılmıştı.

Zonguldak'ta gözaltına alınan 66 şüpheliden 26'sı dün sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakılmıştı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Çekirge' operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 24'ü serbest bırakıldı - Haberler
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