'Çekirge' operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede - Haberler
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"Çekirge" operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan 66 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK (AA) - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan 66 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında dün gözaltına alınan 66 şüpheliden 26'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgüt yöneticisine suçun işlenmesi aşamasında yardım ettiği iddia edilen hastane ve eczane çalışanları ile usulsüz şekilde rapor aldığı öne sürülen şüphelilerin bulunduğu 26 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Şüphelilerden 40'ının emniyetteki işlemleri devam ediyor, 4 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 ay süren çalışmanın ardından 28 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 20 suç örgütü üyesi 235 şüphelinin yakalanması amacıyla dün eş zamanlı olarak "Çekirge" adı verilen operasyon başlatılmıştı.

Çekirge operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Çekirge operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Çekirge operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Çekirge operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
28 ilde 20 suç örgütüne yönelik 'Çekirge' operasyonu başlatıldı

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonu başlatıldı
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Haber: 'Çekirge' operasyonunda Zonguldak'ta yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede - Haberler
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