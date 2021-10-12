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Çekirge Operasyonu'nda 70 şüpheliden 63'ü gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekirge Operasyonu'nda 70 şüpheliden 63'ü gözaltında Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 28 ilde eş zamanlı düzenlenen Çekirge Operasyonu'nda Zonguldak'ta tespit edilen 70 şüpheliden 63'ü yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Çekirge Operasyonu'nda 70 şüpheliden 63'ü gözaltında

ZONGULDAK - Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 28 ilde eş zamanlı düzenlenen Çekirge Operasyonu'nda Zonguldak'ta tespit edilen 70 şüpheliden 63'ü yakalandı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Zonguldak'ın da yer aldığı 28 ilde eş zamanlı olarak nitelikli dolandırıcılık olaylarını konu alan 'Çekirge Operasyonu' yapıldı.

Örgüt yöneticisine suçun işlenmesi aşamasında yardım eden hastane ve eczane çalışanlarının da aralarında yer aldığışüpheli ile usulsüz şekilde rapor aldığı tespit edilenşüpheli olmak üzere toplamşüpheli şahıs hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama ve gözaltına alma kararı verildi.

Operasyon kapsamında 63 şüpheli yakalanırken diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çekirge Operasyonu'nda 70 şüpheliden 63'ü gözaltında

Çekirge Operasyonu'nda 70 şüpheliden 63'ü gözaltında

Çekirge Operasyonu'nda 70 şüpheliden 63'ü gözaltında

Çekirge Operasyonu'nda 70 şüpheliden 63'ü gözaltında
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