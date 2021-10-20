Çekiciler kontak kapattı

BOLU (İHA) - Bolu'da, akaryakıt zamlarını protesto etmek için bir araya gelen çekici sahipleri anahtarlarını bırakarak kontak kapattı.

Bolu'da, çekicilik işi yapan vatandaşlar son günlerde arka arkaya gelen akaryakıt zamlarını protesto etmek için bir araya geldi. Zamlardan dolayı çalışamaz hale geldiklerini belirten çekiciler, seslerini duyurabilmek ve zamları protesto etmek için kontak kapattı.

Yaklaşık 20 çekici sürücüsünün katıldığı protestoda, grup adına konuşan Barış Dağdelen, "Son zamanlarda gelen zamlardan dolayı çalışamaz olduk. Biz çalışamayınca sanayi esnafı da çalışamıyor. Sürekli zam geliyor ve sürekli lojistik halkası aksama yaşıyor. Halkımız da mağdur oluyor. Onlara hizmet veremiyoruz. Çekiciler olarak 7/24 direksiyon başında tüm Türkiye'de hizmet veriyoruz. Sadece Bolu'da değiliz. Yeri geliyor Samsun'dayız, İstanbul'dayız, İzmir'deyiz. Mazot zammı olduğu için hiçbir şekilde hareket edemiyoruz. Para kazanmamız güçleşiyor. Araçlarımız sürekli yolda olduğu için sürekli masrafları oluyor. Bunlarla baş edemiyoruz. Bundan dolayı kontak kapatma eylemi yaparak anahtar bıraktık. Gelen zamlardan dolayı araçlarımıza sıfır tekerlek bile alamaz olduk. Biz hem yolcu hem yük taşıyoruz. Bir tekerlek 3 bin lira olmuş. Bin liraya çıkmasını satıyorlar. En kötü taşıdığımız yük 2 ton. Biz bu konuda mağduruz" dedi. - BOLU