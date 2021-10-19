Cedit'te anlaşma yüzde 90'ı aştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Gövdemi altına koydum" dediği projede toplam anlaşılan arsa payı 77 bin 328 metrekareyi yani yüzde 90'ı aştı. Bu kentsel dönüşümde uzlaşma oranında bir Türkiye rekoru…

KISA SÜREDE YER TESLİMİ YAPILACAK

İhalesi 14 Eylül'de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ'ye yer teslimi yapılacak. Büyükşehir tarafından Cedit Projesi için görevlendirilen personel, projenin bir an önce başlaması için yoğun mesai harcıyor.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

Yüzde 67'lik kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde taraflar arasında uzlaşma sağlanıyor. Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmanın kısa sürede tamamlanarak başlayan yıkım işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması öngörülüyor.

929 KONUT İÇİN HAK SAHİPLERİYLE UZLAŞMA

İtfaiye ya da ambulansın dahi giremediği çarpık kentleşmenin üst seviyede olduğu Cedit'te yapılacak olan 1105 konuttan 929 konutun hak sahipleri ile uzlaşma işlemi tamamlandı. Yüz yüze görüşme yapılan hak sahibi sayısı 1.506 kişiye yani yüzde 90'a ulaştı.

KİRA YARDIMLARINA BAŞLANDI

Haziran ayında yıkım işlemlerine başlanan projede tahliyeler sürüyor. Yıkılacak konutları tahliye eden hak sahiplerine kira yardımları yapılmaya başlandı.

1360 KİŞİ SÖZLEŞME İMZALADI

Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleri ile sözleme imzalamaya devam ediyor. Uzlaşma sürecinin başlamasından bu yana 1506 kişi ile görüşen Büyükşehir, 1360 kişi ile sözleşme imzaladı. 106 kişi ile de uzlaşılırken veraset gibi hukuki nedenlerle sözleşme süreci devam ediyor. Toplam uzlaşılan alan ise 77.460,61 metrekareye ulaştı. Ödenecek toplam bedel ise 30 milyon TL oldu.

1105 DAİRE YAPILACAK

Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

MAKETİ PROJE OFİSİNDE SERGİLENİYOR

1675 hak sahibini ilgilendiren dönüşüm kapsamında hazırlanan proje maketi de görücüye çıkmıştı. Projenin maketi Kadıköy Mahallesi'ndeki Katlı Otopark'ta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi'nde sergileniyor.

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