Cedit'te anlaşma yüzde 90'ı aştı

KOCAELİ (İHA) - Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile hak sahipleri arasında yüzde 90 oranında anlaşma sağlandı. Bu kentsel dönüşümde uzlaşma oranında bir Türkiye rekoru oldu.

Kocaeli'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile hak sahipleri arasındaki anlaşma büyük oranda sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Gövdemi altına koydum" dediği projede toplam anlaşılan arsa payı 77 bin 328 metrekareyi yani yüzde 90'ı aştı. Bu kentsel dönüşümde uzlaşma oranında bir Türkiye rekoru oldu. İhalesi 14 Eylül'de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ'ye yer teslimi yapılacak.

İtfaiye ya da ambulansın dahi giremediği çarpık kentleşmenin üst seviyede olduğu Cedit'te yapılacak olan bin 105 konuttan 929 konutun hak sahipleri ile uzlaşma işlemi tamamlandı. Uzlaşma sürecinin başlamasından bu yana bin 506 kişi ile görüşen büyükşehir, bin 360 kişi ile sözleşme imzaladı. 106 kişi ile de uzlaşılırken veraset gibi hukuki nedenlerle sözleşme süreci devam ediyor. Projede ödenecek toplam bedel ise 30 milyon TL oldu. - KOCAELİ