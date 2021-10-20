MADEN, ELAZIĞ (Habermetre) - ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı Duyurusu

İlçemiz Kapıkaya Mahallesi Mevkii'nde yapılması planlanan Maden (Andezit-Bazalt) Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Asfalt Plent Tesisi projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmek üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerim almak amacıyla 21/10/2021 tarihinde "ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı" düzenlenecektir.

Söz konusu toplantı 21. 10. 2021 tarihinde saat 13. 30'da İlçemiz Kapıkaya ( Kapukaya) Mahallesi, Küme Evleri Sokak, No: 22/A adresinde Kapıkaya (Kapukaya) Köy Kahvehanesi'nde yapılacaktır.

Duyurulur

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