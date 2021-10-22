ÇED Gerekli Değildir Kararı

İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Koçören Mahallesi Ada No: 164 Parsel No: 10 adresinde Defne Yağ Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan "Ham Pamuk Yağı ve Küspe Üretim Tesisi" projesi ile ilgili olarak Valiliğimize ( Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ) sunulan proje tanıtım dosyasında gerekli inceleme-değerlendirme yapılmış ve çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüş olup söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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