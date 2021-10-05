ÇDSO, açılış konseriyle yeni sanat sezonuna başlayacak

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yeni sanat sezonunun açılış konserinde sanatseverle buluşacak.

ÇDSO Müdürü Artunç Çoruh, yazılı açıklamasında, yeni sanat sezonunda yıldız isimlere yer verdiklerini belirtti.

Sezonun ilk konserini 8 Ekim'de saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştireceklerini ifade eden Çoruh, konserin ilk bölümünde orkestranın daimi şefi Orhan Şallıel'in "Trompet Konçertosu"nun dünya prömiyerinin yapılacağını aktardı.

Çoruh, ikinci bölümde ise şef Şallıel yönetiminde trompet sanatçısı Cem Sevgi'nin solist olarak yer alacağını ve Georges Bizet'in sevilen eserlerinden Carmen Opera Süiti'nin en beğenilen bölümlerinden bir seçkinin sanatseverlerin beğenisine sunulacağını belirtti.???????