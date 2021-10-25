ÇDSO 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne alacak - Haberler
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ÇDSO 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne alacak

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
ÇDSO 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne alacak

Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahne alacak.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahne alacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Konserin şefliğini Orhun Orhon üstlenirken, ezgilere devlet sanatçısı Gülsin Onay eşlik edecek.

Konserde, Ahmet Adnan Saygun'un 1. senfonisi, Frederic Chopin'in 2 numaralı piyano konçertosu Gülsin Onay'ın yorumuyla dinleyicilerle buluşacak.

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
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