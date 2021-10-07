Caz sanatçısı Avishai Cohen, başkentli hayranlarına müzik ziyafeti sundu

ANKARA (AA) - Kontrabasçı, besteci, şarkıcı ve aranjör Avishai Cohen, başkentli caz severlere buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'daki konser, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla düzenlendi.

"20. yüzyılın en etkili 100 basçısından biri" olarak tanınan Cohen, sahneye Trio ekibiyle çıktı.

Salgın önlemlerinin alındığı konsere başkentliler ilgi gösterdi.

Cohen'e yarın vereceği konserde ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek.