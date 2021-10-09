ÇAYKUR, çay fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi Açıklaması

HEMŞİN, RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, Rize'nin Hemşin ilçesindeki organik çay fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, kuruma ait Hemşin Organik Çay Fabrikası'nın kazan dairesinde meydana gelen kazada çalışanlardan Sinan Taşkıran'ın hayatını kaybettiği, Ramazan Hacısalihoğlu'nun yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Teknik ekiplerimizce kazanın meydana geliş nedeni çok yönlü araştırılmaktadır. Elim olayda hayatını kaybeden mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı çalışanımıza ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.