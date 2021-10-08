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Çaycuma halkı kan bağışına destek oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çaycuma halkı kan bağışına destek oldu

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde Zonguldak Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı düzenlendi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde Zonguldak Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen kan bağışına Çaycuma halkı destek verdi.  Gün sonunda 60 ünite kan toplandığı öğrenildi. Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi Organizasyon Sorumlusu Özcan Güler covid-19'un getirdiği bu sıkıntılı günlerde yapılan kan bağışının çok daha anlamlı olduğunu belirterek " Pandemi döneminde azalan kan stokları nedeni ile daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyuyoruz. Çaycuma halkına, Kızılay Kan Merkezine çalışanlarına teşekkür ederim' ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Çaycuma halkı kan bağışına destek oldu

Çaycuma halkı kan bağışına destek oldu

Çaycuma halkı kan bağışına destek oldu

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