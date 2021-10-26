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Çaycuma avcılar lokali önünde ayağından vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaycuma avcılar lokali önünde ayağından vuruldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Avcılar Lokali önünde bekleyen Ayhan H.'yi ayağından yaraladı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Avcılar Lokali önünde bekleyen Ayhan H.'yi ayağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı adam tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Avcılar Lokali önünde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi lokal önünde bekleyen Ayhan H.'nin yanına geldi. Belinden çıkardığı silahla Ayhan H.'yi ayağından yaraladı. Olayın faili hızla olay yerinden uzaklaşırken yaralanan adam ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın failini yakalamak için çalışma başlatıldı. - ZONGULDAK

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